اتحاد خنشلة: “بيان اتحاد العاصمة مخالف لكافة الوقائع”

ردت إدارة اتحاد خنشلة على نظيرتها من اتحاد العاصمة، بسبب الأحداث التي شهدتها نهاية المواجهة التي جمعت الفريقان يوم الجمعة الماضية.

وكانت إدارة النادي العاصمي، قد أعربت في بيان رسمي. عن استنكارها وأسفها الشديد من: “الاعتداءات الجبانة التي تعرّض لها أنصارنا الأوفياء الذين تنقّلوا لمساندة الفريق في مباراته بخنشلة ضد الاتحاد المحلي.”

ومن جهتها، أكدت إدارة “السيسكاوة” بأنها تفاجأت بالبيان الصادرة من نظيرتها العاصمة. مبرزة بأنه جاء مخالفة لكافة الوقائع ومساندا لما قام به أنصارهم.

كما أبرزت إدارة خنشلة: “مثل هذه البيانات التي تتبنى وتساند الأعمال التخريبية التي لا تمت بصلة التشجيع ومؤازرة الفـرق والروح الرياضـية. والتـعارف بين أبـناء الوطـن الواحـد.. يجـعلنا نشك في احترافية إدارة العاصمة”.

مضيفة بأن بيان اتحاد العاصمة. هدفه التخفي وراء الحقيـقة: “حيث أن بعد صافرة النهاية الجميع كان حاميا للاعبي وإدارة اتحاد العاصمة التي أراد أنصارها الدخول الى غرف الملابس والتهجم علـيهم لولا يقظة رجال الأمن.”

وفي المقابل، دعت إدارة اتحاد خنشلة أنصارها وكل أنصار الفرق الأخرى إلى نبذ العنف. ونشر روح المحبة والتعارف. متمنية الشفاء العاجل لأنصار الفريقين وإلى عناصر الأمن الوطني الذين أصيبوا في هذا الحادث.



