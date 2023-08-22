اتحاد خنشلة يعلن ضم الحارس خضايرية والمهاجم صابوني

أعلنت إدارة اتحاد خنشلة، عن تعاقدها مع كل من الحارس سفيان خضايرية والمهاجم كريم صابوني.

وقدمت إدارة “السيسكاوة” الثنائي الجديد، أمس الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن الثنائي خضايرية القادم من الشعلة السعودي، وصابوني، القادم من مولودية باتنة، اندمج في تدريبات الفريق، خلال تربصه الصيفي، المقام بأعالي حمام الصالحين بخنشلة.

وعلى صعيد آخر، أكدت إدارة خنشلة، بأن لاعبها الغاني “مكسوال باكوه” وصل أمس إلى فندق إقامة الفريق، وسيباشر اليوم الثلاثاء، تدريباته رفقة المجموعة.