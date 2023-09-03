اتحاد خنشلة يفوز بأول لقاءاته الودية في تونس

حقق فريق اتحاد خنشلة، فوزا كبيرا اليوم الأحد، في أول لقاءاته الودية، ضمن تربصه التحضيري المقام بمدينة “عين الدراهم” التونسية.

وواجهت تشكيلة “السيسكاوة” صبيحة اليوم الأحد، نظيرتها من أولمبيك باجة التونسي، وحسم رفقاء نبيل سعدو، اللقاء لصالحهم بنتيجة 4-1.

وحسم الاتحاد وديته أمام الفريق التونسي، في مرحلتها الأولى، بتسجيله ثلاثية، تداول على تسجيلها كل من توسين وقادور ويعيش، بينما أضاف الوافد الجديد صابوني، الرابع في المرحلة الثانية.