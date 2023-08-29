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الرياضة

اتحاد خنشلة يباشر تحضيراته بتونس والجدد يلتحقون

بقلم محمد.ل
اتحاد خنشلة يباشر تحضيراته بتونس والجدد يلتحقون
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خاضت أمس الاثنين، تشكيلة اتحاد خنشلة، أول حصة تدريبية لها، في إطار تربصها بمركب “عين الدراهم” التونسية، الذي سيستمر لـ 10 أيام.

وأجرى رفقاء الحارس خضايرية، حصة تدريبية مساء أمس، بعدما وصلوا صباحا إلى تونس، وشهدت الحصة اندماج الثلاثي الجديد، بن عمراوي والمنور وقمرود.

كما يرتقب، حسبما أكدته إدارة “السيسكاوة” اكتمال التعداد اليوم الثلاثاء، بالتحاق الثنائي باكوه وتوسين، بعد تسوية تأشيرة الدخول إلي التراب التونسي.

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