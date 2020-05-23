اتصالات الجزائر: المكالمات مجانية من الثابت نحو الثابت خلال يومي العيد

دعت اتصالات الجزائر، اليوم السبت، زبائنها إلى التمتع بمجانية المكالمات غير المحدودة من الثابت نحو الثابت خلال يومي العيد.

وتقدمت اتصالات الجزائر بأحر التهاني والتبريكات لكل الجزائريين، مع أطيب تمنياتها لهم بمزيد من السعادة والازدهار.

علاوة على ذلك، تتيح اتصالات الجزائر إمكانية تعبئة حسابات الأنترنت عن بعد وبكل أمان، باستعمال الدفع الالكتروني عن طريق بطاقة “الذهبية” أو البطاقة البنكية “CIB” عبر فضاء الزبون أو التطبيق المحمول، أو باستعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500 من أي خط هاتفي ثابت أو محمول.

كما يتسنى للزبائن المشتركين في خدمتي Idoom ADSL و Idoom Fibre في أي وقت تفعيل تسبيق 96 ساعة أنترنت، أي 4 أيام، عوض 36 ساعة بفضل خدمة التعبئة الاحتياطي ايدوملي.

للإشارة، هذه الخدمة متاحة عن طريق تشكيل الرقم 1500 واختيار التعبئة الاحتياطية Idoomly في قائمة خدمات Idoom ADSL.

وجددت اتصالات الجزائر التزامها بضمان سلامة وراحة زبائنها، وكذا تعزيز استراتيجية التقرب من زبائنها من أجل تلبية تطلعاتهم على أكمل وجه.