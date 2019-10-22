اتصالات الجزائر تشارك في المعرض الدولي للمنتجات البترولية

تشارك اتصالات الجزائر، في الطبعة الثامنة للمعرض المهني الدولي حاسي مسعود، لموردي المنتجات والخدمات البترولية والغازية، بحاسي مسعود، في ورقلة.

وحسب بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، تجري فعاليات هذا المعرض، في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019.

وتؤكد اتصالات الجزائر، من خلال هذه المشاركة، دعمها لمبادرات التعاون وتعزيز القدرات الجزائرية، التي تهدف إلى الإرتقاء بالإقتصاد الوطني وإدماجه في السوق الإفريقية.

ويعد هذا المعرض حدثا هاما يجمع المتعاملين المحليين والأجانب في القطاع البترولي والغازي، ومختلف مورّدي المنتجات والخدمات التي لها صلة بقطاع المحروقات.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا المعرض، مهنيي القطاع، الذين سيعرضون منتجاتهم وخدماتها إلى جانب خبراتهم في مجال النفط والغاز في الجزائر.