اتصالات الجزائر تشارك في معرض الإنتاج الوطني

تشارك اتصالات الجزائر في الطبعة الـ28 من معرض الإنتاج الوطني والذي تمتد فعالياته بين 19 و28 ديسمبر 2019 الجاري.

وحسب بيان للشركة، اليوم الأربعاء، تؤكد اتصالات الجزائر، من خلال مشاركتها، دعمها لمبادرات التعاون وتعزيز الإنتاج الجزائري، بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وستشهد هذه الطبعة التي جاءت تحت شعار “الجزائر : اقتصاد متنوع ومبتكر وتنافسي” ، مشاركة أزيد من 500 مؤسسة وطنية، عمومية و خاصة.

إلى جانب تواجد قوي للصناعات العسكرية.

كما ستكون هذه المناسبة فرصة لأكثر من 50 مؤسسة ناشئة لعرض تجاربها على مستوى الجناح الذي سيكون بمثابة حاضنة أفكار وفرص.

وتعد هذه التظاهرة فرصة للمتعاملين لوضع رؤية مشتركة لمستقبل الإنتاج الوطني، والتعريف بالقدرات الإنتاجية لكل عارض، يضيف البيان.