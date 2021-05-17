اتصالات الجزائر تطلق بوابة الكترونية لطرح الانشغالات

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، لخدمة الهاتف الثابت والانترنيت، اليوم الاثنين، عن وضع منصة الكترونية تحت تصرف زبائنها.

وأوضحت، اتصالات الجزائر، أن المنصة الالكترونية موجهة لطرح الانشغالات في مجالي الانترنيت والهاتف الثابت دون عناء التنقل أو الانتظار.