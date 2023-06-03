اتصالات الجزائر تمكنكم من استخدام هذه الخدمات حتى بدون أنترنت

وفرت مؤسسة اتصالات الجزائر، خدمة جديدة لزبائنها، تمكنهم من استخدام عدة خدمات بعد نفاذ رصيدهم وعدم وجود شبكة الأنترنت.

وجاء في بيان لاتصالات الجزائر: “انتهى رصيدكم لأنترنت الجيل الرابع Idoom 4G. وتريدون تعبئة اشتراككم واستعمال خدمات أخرى.. يوجد الحل”.

من خلال الخدمة الجديدة لاتصالات الجزائر، يمكن للزبائن مواصلة استعمال عدة خدمات، حتى عند انتهاء رصيد الأنترنت.

وتتمثل هذه الخدمات في موقع اتصالات الجزائر، وفضاء الزبون، وتطبيق My Idoom لاتصالات الجزائر.

وكذا منصة التعبئة الإلكترونية، وتطبيق E-paiement لاتصالات الجزائر، وتطبيق Baridimob لـ Algérie Poste بريد الجزائر. وتطبيق WimPay للبنك الوطني الجزائري BNA.