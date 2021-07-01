اتصالات الجزائر: توسيع تجارب رفع تدفق الأنترنت على 17 ولاية

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، إن تجارب رفع تدفق الأنترنت بالنسبة للمشتركين في عرض 4 ميغا بت نحو تدفق 10 ميغا بت.وبالنسبة للمشتركين في عرض 10 ميغا بت نحو تدفق 20 ميغا بت.متواصلة إلى أن تشمل جل ولايات الوطن.

وحسب بيان للشركة، وبعد مرور أسبوع من انطلاق العملية، فقد وصل عدد الولايات التي تجرى فيها التجارب حاليا إلى 17 ولاية وهي: الجزائر العاصمة، والبليدة، والشلف، ووهران، وتلمسان، وتيبازة، وعين الدفلى، وتيارت، وتيسمسيلت، وغليزان، وسعيدة، ومعسكر، وعين تيموشنت، وسيدي بلعباس، ومستغانم، المدية والنعامة.

هذا وشرعت إتصالات الجزائر منذ مساء الخميس الماضي، في عملية جديدة من التجارب التقنية. قصد رفع تدفق الأنترنت للمشتركين بخدمة 4 ميغابيت في الثانية إلى 10 ميغابيت في الثانية. ومشتركي 10 ميغابيت في الثانية إلى 20 ميغابيت في الثانية.وكمرحلة أولى، خصت التجارب التقنية للاشتراكات السكنية ‘’IDOOM ADSL’’ و”IDOOM Fibre’’. عبر ولايات الجزائر، والبليدة، والشلف، ووهران، وتلمسان.

واعتمدت إتصالات الجزائر مقاربة تدريجية من أجل التكفل الأمثل بالعوائق الممكنة.التي قد تحول دون استفادة بعض المشتركين من رفع سرعة التدفق، مقارنة بالسرعة المتاحة لهم حاليا.وتندرج هذه العملية، التي تأتي 3 أشهر بعد رفع سرعة التدفق لفائدة أزيد من مليوني مشترك في شهر مارس من هذه السنة.ضمن ورقة الطريق التي وضعتها إتصالات الجزائر من أجل الارتقاء– في أقرب وقت -.إلى تطلعات الزبون فيما يخص سرعة تدفق الأنترنت الثابت.

ويعد هذا التحسين النوعي في سرعة الأنترنت، ثمرة للجهود المبذولة من قبل إتصالات الجزائر.من أجل تحديث وتطوير مختلف الطبقات التي تكون البنية التحتية لشبكتها على المستوى الوطني والدولي.