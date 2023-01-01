اتصالات الجزائر تُقدم عروضا مُذهلة بداية السنة

أطلقت اتصالات الجزائر، عروضا جديدة وبأسعار معقولة مع بداية السنة الميلادية 2023.

وجاء في بيان لاتصالات الجزائر: “ابداو العام الجدي بالاشتراك في أفضل عرض 4G. متوفر على مستوى وكالاتنا التجارية مع أجهزة المودم بسعر مذهل”.

حيث أنه وبمبلغ 4500 دج فقط، تتحصلون على مودم الجيل الرابع + 150 جيغا. وحجم أنترنت مهدى ومكالمات غير محدودة نحو الثابت الوطني ونحو شبكة Idoom 4G.

بالإضافة إلى عرض الجيل الرابع Idoom 4G والذي يوفر لكم فئات تعبئة رائعة وهي : 150 جيغا بـ 1500 دج صالحة لمدة شهر. و300 جيغا بـ 2500 دج صالحة لمدة شهرين.

وكذا 450 جيغا بـ 3500 دج صالحة لمدة 3 أشهر، و1024 جيغا بـ 6500 دج، صالحة لمدة 6 أشهر.