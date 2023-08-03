اتصالات الجزائر تُوقع اتفاقية لتطوير وتوسيع شبكات الاتصال

تم اليوم على مستوى المديرية العامة لاتصالات الجزائر توقيع اتفاقية شراكة بين اتصالات الجزائر وCATEL FIBROPTIC.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، تم توقيع هذه الاتفاقية، لتصنيع وتوريد كوابل الألياف البصريةللاتصالات “FTTH” بهدف دعم تطوير شبكات اتصالات الجزائر.

وتهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تطوير وتوسيع شبكات الاتصال، على غرار شبكة النقل وشبكة النفاذ. من أجل تلبية احتياجات الأنترنت المتزايدة لزبائننا.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين مؤسستين عموميتين الإرادة المشتركة لترقية الإنتاج الوطني وتعزيز الرقمنة في وطننا العزيز.

كما ستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة بين كلا الشريكين. وخلق بيئة مواتية للتنمية المستمرة للاستثمارات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما أن عملية تصنيع كوابل الألياف البصرية محليا، عبر وحدة إنتاج بالجزائر، من شأنها أن تضيف قيمة جوهرية للنظام الاقتصادي الرقمي.

هذا وقد جرت فعاليات حفل التوقيع على الاتفاقية بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر بحضور كل من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر. ومفوض شركة CATEL FIBROPTIC، إلى جانب ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية الكهربائية ELEC EL DJAZAIR.