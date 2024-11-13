اتصالات الجزائر.. عروض جديدة للأنترنت ابتداءً من الغد

أعلنت اتصالات الجزائر، بالجزائر العاصمة، عن إطلاق عروض جديدة للانترنيت، ابتداء من يوم الخميس 14 نوفمبر، تتضمن تدفق جد عالي بـ 1.2 جيغا.

وفي ندوة صحفية على هامش أشغال ورشة عمل إقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات. المنظمة برعاية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحت شعار “نحو تحقيق توصيلية شاملة وهادفة في المنطقة العربية”. أكد مدير العلامة والاتصال لدى اتصالات الجزائر، عز الدين حريق أن العروض الجديدة التي توفرها المؤسسة. تأتي لتلبية تطلعات و طلبات الزبائن، كما أنها تتماشى مع استراتيجيتها الخاصة. كمتعامل أساسي في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، مع سعيها لتطوير وتحديث شبكة الانترنيت في الجزائر.

وكشف رئيس قسم التجارة والتسويق والابتكار بالمؤسسة، أمير بن ايدير أن سرعة تدفق الانترنيت. ستصل إلى 1.2 جيغا وبنفس التسعيرة التي كانت بها خدمة 1 جيغا بـ 4200 دج شهريا.

وأضاف أن “هناك تغير في باقة العروض من حيث سرعة التدفق مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة”. حيث يمكن الاستفادة من “عرض، 240 ميغا بـ 2800 دج شهريا، عرض 120 ميغا بـ 2600 دج شهريا. وعرض 60 ميغا بـ 2400 دج شهريا، وعرض 30 ميغا بـ 2200 دج شهريا”.

وأشار بن ايدير الى أن التحول نحو هذا التدفق سيكون تلقائيا وآليا بالنسبة للزبائن المعنيين بذات الخدمة. مبرزا أن ذات العروض تندرج ضمن تطور شبكة الألياف البصرية بالجزائر.

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