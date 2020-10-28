اتصالات الجزائر.. هذه هي الوكالات التجارية المفتوحة يوم المولد النبوي

تقدمت مؤسسة اتصالات الجزائر، بتهانيها للشعب الجزائري بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكشفت عن وكالاتها المفتوحة خلال هذه المناسبة.

وحسب بيان لذات المؤسسة، اليوم الأربعاء، تضمن اتصالات الجزائر، الدوام من 09.00 سا إلى 15.00 سا، وهذا من أجل الحرص على استمرارية خدماتها طوال هذا اليوم.

وفيما الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت فهي كالآتي:

على مستوى الجزائر العاصمة: كل من وكالات حسين داي، وبرج البحري ، وباب الزوار، وبن مهيدي، وعين النعجة، وبئر توتة، وزرالدة، وعين البنيان وبن عكنون.

أما بالنسبة للولايات الأخرى، فستكون كل الوكالات التجارية الرئيسية “المتواجدة بمقر المدينة”، مفتوحة في نفس التوقيت.

هذا وتجدد اتصالات الجزائر التزامها بضمان أمن ورفاهية زبائنها، وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعات زبائنها على أكمل وجه.