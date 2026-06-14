اتفاقية بين مركز الهندسة والتطوير للجيش الوطني الشعبي وشركة “SOMIZ” لتعزيز قدرات معايرة أجهزة القياس

تم اليوم الأحد 14 جوان 2026 إبرام اتفاقية تعاون بين المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ممثلة في مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك التابع للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الأولى، وشركة الصيانة الصناعية لأرزيو “SOMIZ”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يأتي هذا في إطار تجسيد توجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تطوير الصناعة العسكرية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.