اتفاق جزائري-إيطالي للاستثمار في مجال أدوية الأمراض المزمنة

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، سفير جمهورية الإيطالي بالجزائر، جيوفاني بوغليس. والذي بحث معه سبل تعزيز الشراكة الجزائرية-الإيطالية بالصناعة الصيدلانية.

كما تطرق اللقاء إلى أداء قطاع الصناعة الصيدلانية الوطني وتطوره من خلال نمو نسيجه الصناعي. الذي سمح بتغطية 70 بالمائة من احتياجات السوق.

وبهذا الخصوص، اتفق الطرفان على دعم وتشجيع الاستثمارات بين الجزائر والشريك الإيطالي سواء كانت مباشرة أو مختلطة. لاسيما في مجال إنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة العالية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة مثل داء السكري والربو والسرطان.

كما التزم الطرفان بتكثيف وتشجيع التبادلات بين مختلف المتعاملين الجزائريين والإيطاليين في المجال الصيدلاني لترقية وتعزيز التعاون الثنائي. والارتقاء به إلى مستوى العلاقات الأخوية والودية والتاريخية بين البلدين, يضيف بيان وزارة -.

في حين، جرى اللقاء بمقر الوزارة، أين قام السفير الإيطالي وعون باستعراض حالة التعاون وآفاق تعزيزه في مجال الصناعة الصيدلانية. وذلك على ضوء التوقيع في شهر يوليو الماضي على مذكرتين تفاهم بين البلدين، حسب نفس المصدر.

كما تجمع الاتفاقية الأولى وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية ووزارة الصحة الإيطالية. فيما تمت الثانية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والوكالة الإيطالية للأدوية, يوضح ذات المصدر.

ومن المقرر في هذا الاطار “عقد اجتماعات بين خبراء الوكالتين خلال الشهر الجاري لتسريع تطبيق أحكام مذكرة التفاهم”. و”توسيعها للاعتراف المتبادل بينهما”.