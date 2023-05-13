اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والكيان يدخل حيز التنفيذ

وأكدت ذات المصادر، أن حركة الجهاد الإسلامي وافقت مبدئيا على الصيغة الجديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب ما نقلته، قناة “الجزيرة” فإن موافقة الجانبين الفلسطيني والكيان على وقف إطلاق النار جاء بوساطة مصرية.

ويتضمن الاتفاق بين الجانبين وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.

هذا ومنذ بداية العملية العسكرية استشهد 33 فلسطينيا في غزة وأصيب نحو 150 آخرون بجروح.

ويوجد من بين الشهداء الفلسطينيين ستة قادة عسكريين من الجهاد الإسلامي استهدفهم الكيان بشكل مباشر، ومدنيون بينهم أطفال ومقاتلون من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.