اتقافيات شراكة للمجمع الوطني لتغذية الأنعام لشراء منتوج الذرة بأدرار

أبرم المجمع الوطني لتغذية الأنعام اليوم الاحد اتفاقيات شراكة مع ثلاث مزارع خاصة لإنتاج الذرة بولاية ادرار.

وتم إبرام هذه الاتفاقيات بمناسبة إنطلاق موسم حصاد الذرة الصفراء بالمحيط الفلاحي “باعمر” بدائرة فنوغيل.

وتنص هذه الاتفاقيات على ان مجمع “ONAB” يشتري الانتاج بسعر مدعم ، تشجيعا للإنتاج الوطني من الذرة وتقليصا للاستيراد، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى تدعيم الاستثمار الزراعي في الجنوب لإنتاج المواد الفلاحية الاستراتجية التي تكلف الدولة أموالا باهظة بالعملة الصعبة خاصة منها الحبوب والذرة.

وحضر حفل التوقيع على الاتفاقية والي ولاية أدرار، بهلول العربي، و محمد خروبي، المدير المركزي لضبط المنتجات الفلاحية بالوزارة، و بطراوي الرئيس المدير العام للمجمع الوطني لتغذية الأنعام و المدير العام للمعهد الوطني للزرعات الواسعة، ومديرة المصالح الفلاحية للولاية وممثلي المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب والمنتخبين المحليين.