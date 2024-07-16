اثنان حالتهما خطيرة.. 3 جرحى بعد حريق داخل منزل في جيجل

أصيب 3 أشخاص بحروق بينهم اثنين بتواجدان في حالة خطيرة اليوم الثلاثاء، اثر حريق داخل منزل في جيجل.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على 22 و 04 د، حيث تمثل في إشتعال طابونة طهي موصولة بقارورة غاز البوتان.

وقد خلف الحادث 3 مصابين منهم 2 أصيبا بحروق من الدرجة الثالثة في كامل أنحاء الجسم، ويتعلق الأمر رجل 67 سنة له حروق من الدرجة الثالثة في كامل انحاء الجسم، و إمراة 61 سنة ، لها حروق من الدرجة الثالثة في كامل أنحاء الجسم،و رجل 35 سنة ، له حروق من الدرجة الاولى في اليد.

وقدمت للضحايا الإسعافات اللازمة ،و نقلوا الى مستشفى جيجل لتلقي العلاج اللازم.