اجتماعات وتدابير ميدانية لإنجاح موسم الحصاد والدرس

جسّد الولاة عبر مختلف ولايات الوطن جملة من التدابير الميدانية والتنظيمية. أسهمت في ضمان السير الحسن لحملة الحصاد والدرس وتحقيق تقدم معتبر في مختلف مراحلها. تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.

وشملت هذه التدابير عقد الإجتماعات التقييمية الدورية تكثيف الخرجات الميدانية، وتفعيل خلايا التنسيق والمتابعة واليقظة. والتكفل الفوري بانشغالات الفلاحين، والرفع الآني للعراقيل المسجلة. إلى جانب تنفيذ مخطط تحويل آلات الحصاد والعتاد الفلاحي من الولايات التي استكملت عمليات الحصاد نحو الولايات التي تواصلت بها الحملة. فضلا عن استغلال فائض قدرات التخزين بالولايات المجاورة لفائدة الولايات التي شهدت ضغطًا في عمليات التجميع. بما مكّن من الاستغلال الأمثل للإمكانيات الوطنية وتعزيز التنسيق والتضامن بين الولايات.

وقد عكست هذه الإجراءات الميدانية، التي أشرف على تنفيذها السادة الولاة، نجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين، وأسهمت في تسريع وتيرة جمع المحصول، بما ينسجم مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، ويؤكد فعالية المتابعة المباشرة التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل لضمان استكمال حملة الحصاد والدرس في أفضل الظروف وفي الآجال المحددة.

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