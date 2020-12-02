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اجتماع الحكومة: إنشاء لجنة وطنية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

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اجتماع الحكومة: إنشاء لجنة وطنية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بقلم ط.خير الدين

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماع للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وحسب بيان الوزارة، فلقد استمع في اجتماع الحكومة الى عرض  قدّمه وزير الـمالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال.

وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث سيحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

حيث سيندرج إنشاء هذه الـمنظومة القانونية والتقنية، في إطار تعزيز النظام الوطني لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأيضًا بهدف امتثال البلد للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل الـمالي

وفيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصًا بإعداد الإستراتيجية الوطنية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=929547

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