اجتماع الحكومة..اسداء توجيهات لضمان تموين السوق الوطنية بالأسمدة

استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى عرض حول الأشغال المنجزة بين كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

والذي يتعلق بالتقدم المنجز في مجال تطوير صناعة الأسمدة في الجزائر وكذا شروط تسويقها.

وبهذا الشأن، أشير إلى أنه على الرغم من تقلبات أسعار الأسمدة على الصعيد الدولي.والتي ارتفعت بشكل معتبر على إثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي فقد تمّ تموين السوق الوطنية دون انقطاع أو اضطرابات.

من جهة أخرى، وفيما يخص المتعاملين الذين ينشطون في مجال الأسمدة، فقد تم إسداء توجيهات من أجل تحسين الإطار التنظيمي ذي الصلة.قصد ضمان نمط توزيع موثوق وتموين مستمر للسوق الوطنية.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد ترأس اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة درست فيه عدة نقاط.