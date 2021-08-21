اجتماع الحكومة: دراسة عروض تتعلق بقطاعات المالية والطاقة والمؤسسات المصغرة

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة 3 عروض حول مشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019 ومشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، فلقد انعقد هذا الإجتماع بواسطة التحاضر المرئي عن بعد، اين تم أيضا تقديم عرض من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة.

وحسب نفس البيان فلقد استمتعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنةالـمالية 2019 ،أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.

أين يندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم84 ــ17الـمؤرخ في07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم95ــ20الـمؤرخ في 17/07/1995،الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة.

حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.

هذا وشدد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة،وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى.

أين ذكر بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية،وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، و2 شروط مطابقة الـمنشآت والمعدا التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.

أين يحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء علي فحسب،بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.

كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقاً.

ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيه بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات ،فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيفا الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز مشددا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية.

وأخيرا،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول،الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة ووسائل إنعاشها.

أين ابان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة، والصغيرة، والـمتوسطة، أنها تمثل ما لا يقل عن97% من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيدعن56%من اليد العاملة.

كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.

وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات.