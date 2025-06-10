اجتماع طارئ بولاية وهران على خلفية حادث انزلاق التربة بعين الترك

ترأس والي ولاية وهران سمير شيباني، اجتماعا طارئا على خلفية حادث انزلاق التربة الذي وقع صباح اليوم بساحة 20 أوت بالقرب من محور الدوران وسط بلدية عين الترك.

وجرى الاجتماع بمقر الولاية بحضور إطارات وممثلين عن مختلف المصالح المعنية، من بينهم رئيس الديوان بالنيابة، المفتش العام، مديرة هيئة المراقبة التقنية للبناء، مدير السكن، مدير الإدارة المحلية، ممثل الحماية المدنية، مديرة الموارد المائية، مدير شركة “سيور”، مدير الأشغال العمومية، مدير مؤسسة “سونلغاز”، مدير البيئة بالنيابة والمكلّف بخلية السكن بديوان الوالي.

وخلال اللقاء، تم اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والنهائية بهدف التحكم في الوضع والحد من أي أضرار محتملة، سواء كانت بشرية أو مادية. كما شدد الوالي على ضرورة تحديد الأسباب الحقيقية للحادث، إذ أسدى تعليمات صارمة للمصالح التقنية المختصة بإعداد تقرير مفصل في أقرب الآجال.

هذا، وكان والي وهران قد تنقل شخصيا إلى عين المكان فور وقوع الحادث، مرفوقا بالمصالح الأمنية والمحلية والتقنية، حيث تم اتخاذ قرارات استعجالية ميدانية تهدف إلى تطويق الوضع وضمان سلامة السكان والمنشآت.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار متابعة السلطات الولائية لمثل هذه الحوادث الطبيعية وحرصها على التعامل معها بجدية واستباقية لتفادي أي تداعيات مستقبلية.

علما أنه تم صبيحة اليوم في حدود الساعة السادسة والنصف (6:30) تسجيل حادث انزلاق للتربة على مستوى ساحة 20 أوت، بالقرب من محور دوران الشمس، ما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية حيث أسفر عن سقوط سيارة من نوع “فيات” كانت مركونة على حافة الطريق لحظة الانزلاق، فيما لحقت أضرار كبيرة بالبنية التحتية للطريق المحاذي لموقع الانزلاق.

وفور وقوع الحادث، تنقّل والي ولاية وهران سمير شيباني رفقة السلطات المحلية إلى عين المكان لمعاينة الأضرار وتفقد السكنات المجاورة. في إطار مساعي السلطات للتحكم في الوضع وضمان سلامة المواطنين، خاصة بعد تضرر الطريق بشكل كبير وظهور مؤشرات خطر محدق قد يطال المنطقة.