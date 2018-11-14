اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا بشأن العدوان الصهيوني على غزة

أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أنه تقرر غدا الخميس عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بناءً على طلب فلسطين .

وذلك من أجل بحث تطورات الإعتداء الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة .

وأعرب السفير في تصريح له اليوم الأربعاء، عن أمله إلى أن يصدر عن الاجتماع قرارات عملية ترتقي إلى مستوى هذا العدوان في حق الشعب الفلسطيني .

وأن يكون هناك صوتا عربيا موحدا لإيصال رسالة عربية تؤكد الرفض الكامل لهذا العدوان وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .