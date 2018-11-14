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اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا بشأن العدوان الصهيوني على غزة

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اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا بشأن العدوان الصهيوني على غزة
بقلم أمينة ج

أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أنه تقرر غدا الخميس عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بناءً على طلب فلسطين .

وذلك من أجل بحث تطورات الإعتداء الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة .
وأعرب السفير في تصريح له اليوم الأربعاء، عن أمله إلى أن يصدر عن الاجتماع قرارات عملية ترتقي إلى مستوى هذا العدوان في حق الشعب الفلسطيني .
وأن يكون هناك صوتا عربيا موحدا لإيصال رسالة عربية تؤكد الرفض الكامل لهذا العدوان وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .


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