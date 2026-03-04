اجتماع وزاري لمتابعة مشروع خط السكة الحديدية الأغواط – غرداية – المنيعة

ترأس عبد القادر جلاوي، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم ، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا لمتابعة مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط - غرداية – المنيعة، الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، والذي يمتد على 495 كلم.

وحضر الاجتماع ممثلو عدة وزارات معنية، منها الأشغال العمومية. الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الصناعة. الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والطاقات والطاقات المتجددة والري.

وتناول الاجتماع الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية الخاصة بالمشروع. بما في ذلك تسوية الوضعيات العقارية، إزالة العراقيل الميدانية، وتسريع التنسيق بين المتدخلين.

وأكد الوزير أن الهدف هو ضمان الانطلاق الفعلي للمشروع في آجاله المحددة. بما يعزز البنية التحتية للسكك الحديدية ويربط المناطق الجنوبية للبلاد