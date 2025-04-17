اجتماع تنسيقي بين رزيق، زيتوني ومولى لضمان تموين مستمر للسوق الوطنية

ترأس كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، إلى جانب رئيس المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اجتماعًا تنسيقيا.

الإجتماع خصّص لتجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضمان تموين مستمر، دائم وكافٍ للسوق الوطنية بمختلف السلع والمواد. سواء المنتجة محليًا أو المستوردة.