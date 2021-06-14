اجراءات صحية صارمة في مراكز امتحانات شهادتي البيام والباك

سطرت وزارة التربية الوطنية، اجراءات صحية صارمة، ضمن البروتكول الصحي الخاص بمراكز إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية.وحسب ما أكده عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا، رياض مهياوي في تصريح للإذاعة الجزائرية، فقد تم اعتماد البروتوكول وفق ترتيبات صارمة.

ومن بين تلك الترتيبات، الزامية التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي. واستعمال المطهرات.وكذا عزل الحالات المشبوهة في قاعات خاصة، وتفادي استعمال المكيفات الهوائية الا للضرورة القصوى.

فيما دعت جمعيات أولياء التلاميذ، الأولياء، إلى المساهمة في التوعية بالالتزام بالبروتوكول الصحي.ومن جانبه دعا الطيب مسعودي عضو الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، الأولياء، إلى ضرورة حث ابنائهم على الالتزام باالاجراءات الوقائية، مؤكدا على الدور المحوري لأولياء التلاميذ في التوعية والوقوف إلى جانب أبنائهم.