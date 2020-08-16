اجلاء 29284 جزائري عبر 100 رحلة جوية و4 رحلات بحرية منذ مارس الماضي

أعلن الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية عن اجلاء 29284 جزائري عالق من مختلف بلدان العالم الى غاية تاريخ اليوم.

وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة ان عملية الاجلاء وصلت الى مرحلتها الثالثة بأكثر من 100 رحلة جوية و4 رحلات بحرية منذ مارس الماضي.

وتم اجلاء 5738 مواطن عبر 23 رحلة جوية والحدود البرية بالنسبة للعالقين في تونس منذ 4 اوت الماضي.

بتاريخ 4 و5 اوت تم اجلاء 621 مواطن من فرنسا عبر رحلتين جويتين.

6 اوت تم اجلاء 393 مواطن بينهم تونسيون و اجانب مقيمين بالجزائر عبر الحدود البرية بأم الطبول في الطارف.

7 اوت تم اجلاء 309 مواطن من فرنسا و305 مواطن من تركيا و241 مواطن من امريكا الى مطار العاصمة.

8 اوت تم اجلاء 307 مواطن من باريس و301 مواطن من تركيا الى مطار العاصمة و266 مواكن من الامارات الى مطار وهران و187 مواطن الى مطار العاصمة من الدوحة و99 مواطنا من جوهانسبورغ ولوندا وليبروفيل وابيدجان الى مطار الجزائر و92 مواطن من الكويت و51 مواطن من السودان.

9 اوت تم اجلاء 301 مواطن من تركيا الى مطار قسنطينة و 282 مواطن من السعودية الى مطار الجزائر و247 مواطن من لندن الى مطار الجزائر و 152 من فرنسا.

11 اوت تم اجلاء 269 مواطن من الامرات و253 مواطن من كندا الى مطار الجزائر و97 مواطن من الدوحة من بينهم 72 كانو عالقين في العراق الى مطار عنابة و89 مواطن من داكار وموريتانا الى مطار الوادي.

13 اوت تم اجلاء 306 مواطن من تركيا و253 مواطن من امريكا الى مطار وهران .

15 اوت تم اجلاء 308 مواطن من فرنسا الى مطار الجزائر العاصمة.

وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية ان العملية تشرف على نهايتها ببرمجة رحلات اضافية ضمن المرحلة الثالة لمواطنين عالقين بالخارج.