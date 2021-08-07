احالة ملف هدى فرعون وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام سابقا على المحاكمة

احال قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال سابقا ايمان هدى فرعون على المحاكمة بتهم فساد أبرزها تورّطها فيما بات يعرف باسم “ملف الإخوة كونيناف.

الى جانب تورطها في منح امتيازات غير مستحقة لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف، و الذي كبّد خزينة العمومية خسائر مالية كبيرة قدرت أزيد من 30 مليون دولار في انتظار برمجة المحاكمة لاحقا .

وتتابع إيمان هدى فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.