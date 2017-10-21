احتجاجات بسبب الماء والأسعار وحافلات النقل تخرج العشرات إلى الشارع في ميلة

تقارير أمنية تحذّر من غياب قنوات الحوار

عادت ولاية ميلة موجة الاحتجاجات من جديد، من خلال سلسلة احتجاجات بدأت تشهدها معظم بلديات الولايةفي ظل شبه الانعدام المسجل في قنوات الحوار على مستويات عديدة.

، خاصة وأن معلومات توفرت لدى «النهار» تحدثت عن تحذيرات أمنية من خلال تقارير تناولت توقع تنامي الاحتجاجات بسبب ارتفاع حدة المشاكل اليومية، من خلال الاحتياجات الاجتماعية المطروحة منذ فترة.

لا يزال الغضب قائما لدى الناقلين من خلال أصحاب سيارات الأجرة العاملين على خط بلديتي عاصمة الولاية ومدينة الڤرارم ڤوڤة.

والذين أعابوا على رئيس بلدية ميلة انتهاج سياسة الهروب للأمام، رغم توصل المجتمعين في اللجنة التقنية إلى توافق على أماكن التوقف الخاصة ببلدية ميلة بشأن أصحاب سيارات الأجرة العاملين على خط الڤرارم ڤوڤة وتواصل احتجاج الناقلين الغاضبين أمام مقر الولاية إلى غاية إيجاد بديل.

في غياب شبه تام للمنتخبين كالعادة. وإلى ذلك، قال مصدر مطلع إن الوالي سيضطر هذه المرة للتدخل مباشرة وإيجاد حل للناقلين بعد استيضاح الأمر من طرف مدير النقل بالولاية، وبالموازاة مع ذلك أيضا وفي بلدية عاصمة الولاية دائما.

أثار تغيير موقع توقف الحافلات القادمة من التجمع السكني المعروف باسم «قندهار»، غيض العشرات من المواطنين الذين سارعوا إلى التحرك نحو الطريق العام الطريق الوطني 79 المحول الاستراتيجي باتجاه معظم بلديات ودوائر الجهة الغربية من الولاية.

باستعمال الحجارة والمتاريس، شالين الحركة المرورية عن آخرها، مطالبين بإرجاع الموقف لسابق عهده بعد أن حول نحو حي بوالطوط من حي بن طوبال.

بالموازاة مع ذلك، توعد سكان حي 62 مسكنا تطوريا ببلدية ميلة أيضا بالتوجه للاحتجاج، في غياب أي حلول منذ ما يزيد عن الشهر بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب وعدم تحرك الجهات الرسمية لإيجاد الحلول الكاملة.

رغم ارتفاع حدة الطلب على المياه. من جهة أخرى، من المنتظر أن يدخل، نهار اليوم الأحد، تجار السوق وسط المدينة في حركة احتجاجية أيضا لرفع سعر التأجير من دون سابق إنذار.