احتجاجات ضد حظر التجوال في نابولي بإيطاليا

اندلعت مظاهرات ومواجهات بين الشرطة الايطالية والمواطنين، بعد الاعلان عن حظر تجوال ليلي بنابولي بسبب الانتشار الواسع لجائحة كوفيد-19.

وقام المتظاهرون، بإشعال مئات قنابل دخان وإضرام النيران في صناديق القمامة، وإلقاء مقذوفات على عناصر شرطة مكافحة الشغب المنتشرين وسط المدينة ،و هذا من بداية الحظر الى غاية نهايته على الساعة الخامسة صباحا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “إن أغلقت.. تدفع”، نظرا لمعاناتهم بسبب اغلاق محلاتهم والمساحات التجارية، مطالبين الحكومة بتعويضهم ماديا نظرا للمعانات الكبيرة التي لحقتهم.

وعبر المتظاهرون عن قلقهم حيال العواقب الاقتصادية لحظر التجوال، والحجر الجديد الذي قال رئيس منطقة نابولي، فينتشنزو دي لوكا، إنه راغب في فرضه بأسرع وقت.

للعلم، سجلت إيطاليا نحو 20 ألف إصابة جديدة بـ”كوفيد 19″، خلال الساعات الـ24 المنصرمة، من بينها 2300 في كامبانيا.