احتجاج عمال الأسلاك المشتركة أمام مقر مديرية التربية بتلمسان

احتج اليوم العمال المهنيين وأصحاب الأسلاك المشتركة أمام مقر مديرية التربية بولاية تلمسان، للتنديد على الوضعية المعيشية المزرية لهم.

وطالب العمال من الوزارة الوصية، تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.

وقال محمد بوخافة عضو النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة بتلمسان، أنّ المطالب التي ينادي بها العمال مشروعة

والمتمثلة في فتح القانون الأساسي والنظام التعويضي لفئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية

وإشراكهم في الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى إلغاء المادة 19 و22 من قانون الوظيفة العمومية.