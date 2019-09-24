احتراق 8 رضع..توقيف مديري الصحة والمستشفى وكل الطاقم المناوب

قام، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، بإجراءات، بعد احتراق 8 رضع ووفاتهم، بحريق بمستشفى الولادة بشير بن ناصر، بالوادي.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن الوزير، أوقف تحفظيا كل من مدير المؤسسة الإستشفائية بشير بن ناصر،وكل الطاقم المناوب بالمستشفى.

بالإضافة إلى توقيف تحفظي لمسؤول المناوبة الليلية بمستشفى الأم والطفل، والمدير الولائي للصحة.

ويتواجد، وزير الصحة، محمد ميراوي، في ولاية الوادي، بأمر من الوزير الأول نور الدين بدوي، للوقوف على أسباب الحريق.

للإشارة، سجلت الحماية المدنية، في الحصيلة النهائية، للحريق، وفاة 8 أطفال حديثي الولادة.

وأضاف بيان المصلحة، أن الحريق نشب على الساعة الثالثة و52 د، من صباح اليوم الثلاثاء، أين تم انقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا.

بالإضافة إلى إنقاذ 37 إمرأة و28 عامل وعاملة، ووفاة 8 أطفال رضع، 3 بحروق، و5 مختنقين.

وأشارت الحماية المدنية، أنه تم منع انتشار الحريق للأماكن الأخرى، من المستشفى ووقوع ضحايا آخرين.