احذروا..”قبلة” على فم رضيعة كادت أن “تقتلها”

دعت أم بريطانية الأهالي ليأخذوا حذرهم جيدا، بعدما كادت قبلة على فم رضيعتها أن تودي بحياتها.

وجرت الحادثة عندما قامت قريبة للرضيعة، بتقبيلها على فمها، بينما كانت تعاني من “قرحة برد”.

لتتدهور حالة الرضيعة بسرعة غير متوقعة، لتلاحظ الأم ظهور بقع أرجوانية على بشرة رضيعتها.

في حين أخذ قلب الرضيعة يخفق بسرعة كبيرة، ومع اشتداد الألم على الإبنة واستمرارها بالبكاء دون توقف.

قام والداها بإسعافها على الفور إلى مشفى، أين شخصوا اصابتها بمرض جلدي خطير يدعى “eczema herpeticum”بسبب فيروس “الهربس”.

في حين أكد الأطباء أن الصغيرة كانت لتفارق الحياة لولا تلقيها العناية الطبية في الوقت المناسب.

في حين قرر المشفى نشر تعميم يحذر من حوادث مشابهة، بعد أن بقيت الرضيعة أربعة أيام تحت عناية ورقابة طبية مشددتين.