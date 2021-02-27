اختبارات الفصل الأول تنطلق اليوم.. والأسئلة من إعداد المفتشين

وزارة التربية تدعو إلى إنجاح الاختبارات واحترام الجدول الزمني لكل اختبار

تنطلق، اليوم، عبر المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، اختبارات الفصل الأول، وسط توصيات من الوزارة باحترام الجدول الزمني والحجم الساعي لكل مادة، خاصة وأن هذا الموسم سيتم القيام فيه باختبارين فقط بسبب إلغاء الفصل الثالث.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مفتشي المواد هم من قاموا بإعداد الأسئلة كي تتناسب مع الحجم الزمني لكل مادة، وكذا مستويات التلاميذ، باعتبار أن الوزارة ركّزت أن تكون الأسئلة مبنية على الفهم والاستنباط وبعيدة كل البعد عن الحفظ.

وكانت الوزارة قد شددت على ضرورة حضور تلاميذ القسم بفوجيه الفرعيين يوم الامتحان، وضرورة الإبقاء على التفويج الفرعي أثناء سير الاختبار لضمان التباعد الجسدي وتطبيق “البروتوكول” الصحي، إضافة إلى ضرورة إبلاغ الأولياء بسير جدول الاختبارات.

وسيتم الأخذ بعين الاعتبار في الاختبارات الفصلية، التقويم المستمر الذي يتم تنقيطه على 20، ويتم احتسابه وفق انضباط التلميذ داخل القسم، حيث يتم منح ٣ نقاط لكل من السلوك، الغيابات غير المبررة والتأخر، إحضار أوراق التعلم والوسائل وعدم نسيانها، تنظيم الكراريس، والاعتناء بها، المشاركة، العمل الفردي وإنجاز الواجبات، العمل ضمن الفوج، أما بالنسبة للتعامل مع الأفراد والمبادرة والإبداع، فتمنح نقطة واحدة، وبالنسبة لعلامة المراقبة المستمرة في التعليم المتوسط، فإن السلوك والغيابات والتأخرات وإحضار أدوات التعليم والمشاركة والعمل ضمن فريق، يتم فيه منح نقطتين.

أما تنظيم الكراريس، المبادرة والمساهمة في الحياة المدرسية، فنقطة واحدة، أما بالنسبة للفعالية وإنجاز المهمات المسندة، فبثلاث نقاط.

للإشارة، كان التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة قد قاموا بإجراء الفروض الخاصة بالفصل الأول قبل الخروج في عطلة الشتاء، حيث كانت النقاط العامة للفروض حسنة، مما يؤكد بأن الاختبارات ستكون بنفس المستوى.