وزارة التربية تُحذر المؤسسات التربوية لهذا السبب

حذرت وزارة التربية الوطنية المؤسسات التربوية. من إجراء اختبارات الفصل الاول في غير موعدها، وكشفت عن عقوبات تُسلط على المؤسسات التي لا تنفذ قرارات الوزارة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اون لاين” فقد وجهت وزارة التربية مذكرة الى مديريات التربية. الموزعين عبر الراب الوطني أمرتهم من خلالها بإجراء اختبارات الفصل الأول وفق الرزنامة المحددة من قبل.

وذكرت الوزارة بأن اختبارات الفصل الأول ستكون بداية من 5 ديسمبر لكل الأطوار .

كما أمرت بجملة من التوصيات قبل إجراء اختبارات الفصل الأول. التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا باعتبار أنها تعتبر الفترة الأولى للتقييم البيداغوجي.

وأكدت على ضرورة إجراء تصحيح نموذجي وجماعي لكل مادة اختبار. مع الوقوف على نقاط القوة والضعف وإعداد تقارير حول النتائج الناجمة عن عملية التصحيح .

كما طالبت الوزارة من الأساتذة بضرورة تقديم أوراق الإجابة للتلاميذ بعد تصحيحها كي يتعرف كل تلميذ على الأخطاء التي ارتكبها ومحاولة مرافقته لتجنبها خلال اختبار الفصل الثاني.

في هذا الصدد دعت الوزارة الاساتذة والتلاميذ الى التكيف والعمل على احترام كل التعليمات. قصد تحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في مبدأ تكافؤ الفرص.

وركزت المذكرة على ضرورة إعلام التلاميذ وأوليائهم بموعد إجراء كل اختبار كي يتسنى التحضير له .