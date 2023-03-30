اختبار يمكن أن يميز بين كورونا والإنفلونزا في 10 ثوان!

توصل فريق علمي، إلى تطوير جهاز استشعار سريع جديد يمكنه تحديد ما إذا كنت مصابا بفيروس كورونا أو الإنفلونزا في غضون 10 ثوان.

وصنع الجهاز من مادة نانوية بسمك ذرة واحدة يمكنها في الوقت نفسه الكشف عن وجود الفيروسات المسببة لـ”كوفيد-19″ والإنفلونزا، بمستويات أقل بكثير وبسرعة أكبر بكثير من التدفق الجانبي والاختبارات التقليدية الأخرى.

وقام العلماء في الولايات المتحدة بتصنيعه باستخدام الغرافين، وهو طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في نمط شبكي سداسي.

ورقته هذه تجعله حساسا للغاية لأي تغيرات كهربائية في بيئته، ما يمنحه القدرة على التمييز بين “كوفيد-19″ والإنفلونزا.

وقال ديجي أكينواندي، من جامعة تكساس في أوستن، إن أعراض كل من الإنفلونزا و”كوفيد-19″ تتداخل بشكل كبير، ما يجعل من الصعب التمييز بينهما.

واستخدم فريق البحث بروتينات من الإنفلونزا و”كوفيد-19” يتم توصيلها في سائل يشبه اللعاب.

وأشارت نتائجهم إلى أن المستشعر يستطيع اكتشاف وجود البروتينات حتى عند وجودها بكميات منخفضة للغاية.

ويعتقد الفريق أنه يمكن تعديل أجهزتهم لاختبار الإصابات الأخرى أيضا.