اختتام أشغال الدورة العادية لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية للبدان المنتجة للنفط

تم اختمام أشغال الدورة العادية الـ41 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط والتي عقدت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وذلك برئاسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته الرئيس الحالي للمنظمة.

وتقرر من خلاله مواصلة استغلال موارد النفط والغاز الهائلة في البلدان الأعضاء فيها، من أجل التحرر الاقتصادي لشعوبها مع استكشاف جميع الفرص لاستخدام الطاقات المتجددة.

وشهدت الدورة مشاركة وزراء ورؤساء وفود من الدول الأعضاء في المنظمة على غرار جنوب إفريقيا والجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون.

بالإضافة الى الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والغابون وغينيا الاستوائية وليبيا والنيجر ونيجيريا وتشاد.

كما حضرت وزيرة البترول والطاقة السنغالية عائشة صوفي غلاديما، ونائب وزير الطاقة في غانا السيد محمد أمين آدم.

والمدير التنفيذي للجنة الطاقة الأفريقية في الاتحاد الأفريقي راشد علي عبد الله.

وكذا الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، نجي ايوك وممثلي بعض المنظمات الطاقوية الدولية.

واحتلت قضية مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا، في ضوء السعي العالمي للانتقال الطاقوي مكانة كبيرة في جدول أعمال المناقشات الوزارية.

حيث أقر الوزراء بواقع التغيرات المناخية وأعربوا عن دعمهم لأي جهد يهدف إلى معالجة مخاطر تغير المناخ.

لذلك أشار الوزراء إلى أنه وفي الوقت الحالي فالاقتصادات الأفريقية مستعدة للشروع في التصنيع وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الطاقة.

وقام الوزراء بتحديد التحديات التي تلوح في الأفق والتي ستواجهها صناعة النفط والغاز في إفريقيا من نقص في التمويل والاستثمار.

وبالخصوص من طرف البلدان المتقدمة وفيما يتعلق بتمويل مشاريع الطاقة في القارة الافريقية.

وفي نفس السياق قرر المجلس البحث عن موارد عمومية وخاصة من أجل الرفع والزيادة في رأس المال اللازم لمواصلة تمويل صناعة النفط والغاز.

واتفقوا على أن أفريقيا يجب أن تراجع استراتيجيتها والتماشي مع الوضع والتغيرات.

وبسبب ذلك ستسعى أفريقيا من داخلها للحصول على الخبرة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق لمواردها من الطاقة.

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وأضاف المجلس إلى أن الإمكانات موجودة خاصة منها البشرية حيث يبلغ عدد سكان أفريقيا 1.3 مليار نسمة.

وأكد المجلس مجددا التزامه بحماية البيئة، مشدداً على ضرورة استخدام التقنيات التي تسمح باستخدام الوقود الأحفوري بأقل بصمة كربونية.

بالإضافة إلى ذلك، دعا المجلس الدول المتقدمة تقنيًا والقادرة مالياً إلى تقديم الدعم للدول الأفريقية في مواجهتها لتحديات التحول الطاقوي.

وتابع المجلس تأكيده إلى الحاجة إلى بناء بنية تحتية للطاقة بين البلدان الأفريقية.

على غرار خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومستودعات للمنتجات البترولية والموانئ النفطية.

وأخيرا، تم انتخاب بالإجماع ديامانتينو بيدرو أزيفيدو، وزير الموارد البترولية في أنغولا كرئيس الدورة القادمة لعام 2022.

مع انتخاب سامو سيدو أدامبي، وزير المياه والمناجم في بنين كنائب رئيس.

ووافق المجلس أيضا على تعيين سيليستين إينانتو، عضو المجلس التنفيذي لبنين كرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة لعام 2022.

وجان جاك كوم، عضو المجلس التنفيذي للكاميرون كنائب رئيس.

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