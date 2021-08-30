اختتام أشغال اليوم الأول من الاجتماع الوزاري لليبيا ودول الجوار

اختتمت مساء اليوم الإثنين، أشغال اليوم الأول من الإجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي بحضور كافة المدعوين من وزراء الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية.

وذلك حسب ما اعلن عنه وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمارة على حسابه الرسمي في تويتر.

وأضاف رمطان العمامرة، أن المناقشات تركزت حول سبل وآليات تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتحقيق أولويات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا الشقيقة.

يذكر أن اشغال الإجتماع الوزاري لوزراء خارجية الجوار الليبي انطلق بمشاركة نوعية على اعلى مستوى من طرف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

مما يدل على الأهمية البالغة التي يحظى بها الاجتماع من جهة, و على أهمية الدور الجزائري في حلحلة الازمة الليبية من جهة اخرى.

و شارك في هذا الى جانب كل من وزراء ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو،المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، بالإضافة الى مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.

أين اكد المشاركون في هذا الاجتماع على أهمية الاسراع في وضع إطار قانوني، استعداد للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر القادم وإخراج المرتزقة والقوات الاجنبية من البلد، الى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لإيجاد انفراج للأزمة الليبية.