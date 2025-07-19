اختتام الدورة التكوينية المشتركة بين الحماية المدنية الجزائرية والتونسية

اختُتمت اليوم فعاليات الدورة التكوينية المشتركة في مجال الغطس التي احتضنتها تونس ، والتي جمعت بين أفراد الحماية المدنية من البلدين الشقيقين، وهذا في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس في مجال الحماية المدنية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الدورة شهدت برمجة تمارين تطبيقية في مجال الغطس والإنقاذ في المسطحات المائية. إلى جانب تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في التدخلات الميدانية.

كما أشارت أن حفل الاختتام تميز بحضور المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية التونسية، إلى جانب إطارات من الطرفين. حيث تم التأكيد على أهمية هذه المبادرات التكوينية في تعزيز قدرات الأعوان، وتوحيد الجهود لمواجهة مختلف المخاطر.

جدير بالذكر، أن هذه الدورة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وتكريس مبدأ الجاهزية والتنسيق المستمر بين الجهازين. خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تفرضها الكوارث الطبيعية والحرائق والفيضانات.

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