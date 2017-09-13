تختتم يوم الأربعاء المقبل مساءً المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أوت الفارط تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية إلى تسجيل أنفسهم بالقوائم الانتخابية للبلديات التي يقطنون بها.

ووقّع رئيس الجمهورية يوم 26 أوت الفارط مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة 23 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار، تمّ تنصيب الخميس الفارط اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم هذا الموعد الانتخابي، يترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى.

وتضم وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات على رأسها وزارتي الداخلية والعدل بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموع الناخبين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية خلال

تشريعيات 4 ماي 2017 قد بلغ 23.251.503 ناخبا.

وجرى تسجيل 22.880.678 ناخب برسم رئاسيات 2014، في حين بلغ عددهم 21.445.621 ناخب في الانتخابات المحلية سنة 2012.

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