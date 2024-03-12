أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اليوم الثلاثاء، عن اختتام المرحلة الثالثة للتربص التكويني “كاف برو”.

وأوضحت “الفاف” في موقعها الرسمية، بأن المديرية الفنية الوطنية التابعة لها. نظمت يوم أمس الإثنين 11 مارس 2024 بالجزائر، حفل اختتام الوحدة الثالثة للتربص التكويني للحصول على إجازة “كاف برو” .

كما أشارت الاتحادية، إلى أنه قد تم في اليوم الختامي. توزيع الشهادات لفائدة 25 مدربا من قبل عامر منسول، المدير التقني الوطني، وراؤول بيريس شيبيندا، مدير التطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف).

مبرزة بأنه وخلال هذا التكوين، قام المترشحون المشاركون بتحليل مباريات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية في طبعتها الأخيرة بكوت ديفوار .