اختتام دورة شهادة “كاف أ” للاعبين الدوليين السابقين

اختتمت أمس السبت، االدورة الأولى من التكوين المخصص لنيل شهادة التدريب “كاف أ”، لفائدة اللاعبين الدوليين السابقين.

وانطلقت الدورة، التي عرفت مشاركة 3 مدربين أجانب، ويتعلق الأمر، بكل من أحمادة جامباي (جزر القمر)، ميساكابو بوكاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية). ومعز بوعكاز (تونس)، الثلاثاء الماضي، بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، ولاية تيبازة.

وترأس حفل الاختتام رئيس قسم التكوين بالمديرية التقنية الوطنية، فؤاد شيحة، الذي سلّم شهادات النجاح لـ 25 مرشحا اجتازوا بنجاح هذا الجزء الأول من التكوين.

وحسب بيان نشرته “الفاف” أمس عبر موقعها الالكتروني. فإن باقي المقاييس المتعلقة بهذا التكوين، ستجرى خلال الفترة المقبلة.