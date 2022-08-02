اختتام مهرجان تيمقاد الدولي

أسدل الستار ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على الطبعة ال 42 للمهرجان الثقافي الدولي لتيمقاد وسط حضور لافت للجمهور الذي غصت به مدرجات مسرح الهواء الطلق المحاذي للموقع الأثري بمدينة تيمقاد بولاية باتنة.

وفي هذا السياق، حضر السهرة الختامية ممثلا عن وزيرة الثقافة والفنون مدير التنظيم والتوزيع والإنتاج الثقافي والفني بذات الوزارة سمير الثعالبي.

وكذا المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام نور الدين عبد الله بوقندورة الذي عين محافظا للمهرجان الثقافي الدولي لتيمقاد

خلفا لمحافظ التظاهرة السابق يوسف بوخنتاش الذي أنهيت مهامه على إثر توقف السهرة الافتتاحية.

وقد استمتع الحضور الذين قدموا من عديد الولايات في بداية السهرة الختامية ب “تحويسة دي زاد” للمخرج فوزي بن براهيم.

و التي كانت مبرمجة في السهرة الافتتاحية وهي لوحات فنية استعراضية تحكي بلمسة عصرية عن الزخم الحضاري الذي يميز التراث الجزائري.

و تخلل هذا العرض الغنائي الراقص وقفة تكريمية لثلاثة فنانين متوفين تركوا بصمتهم في الساحة الفنية وهم كاتشو وعيسى الجرموني وبقار حدة.

كما كرمت محافظة المهرجان الثقافي الدولي لتيمقاد في طبعته ال 42 في هذه السهرة المميزة، كل من الممثل والكاتب المسرحي فوزي بوصلاح.

والممثل المسرحي صالح بوبير والموسيقي الشاب عقبة جوماطي، والعضو السابق بمحافظة مهرجان تيمقاد، الفقيد فريد جويمعة

فيما شهدت السهرة الأولى تكريم الفنان الراحل عمر الزاهي.

بالمقابل عرف المهرجان لحظاته القوية مع نجوم الأغنية الشبابية الجزائرية لتبلغ ذروتها في السهرة الثالثة التي أحياها الفنانون حميد بلبش وفرقة تيكوباوين.

الى جانب جليل باليرمو وبلال الصغير وديدين كانوني، امتزجت فيها النغمة الشاوية بالنغمة الصحراوية و “الراي” وكذا “الراب”.

للتذكير، فقد أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على افتتاح هذه التظاهرة الدولية بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي.

طالع ايضا:

إنهاء مهام محافظ مهرجان تيمقاد