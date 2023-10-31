اختراق نظام الهجرة الألماني وبيع المواعيد عبر الإنترنت

قرر أحد متخصصي تكنولوجيا المعلومات بيع المواعيد عبر الإنترنت في السوق السوداء. بسبب النقص الحاد في الخدمات المتاحة في مكاتب الهجرة الألمانية (Ausländerbehörde). المسؤولة عن إصدار وتجديد التأشيرات وتصاريح الإقامة للمواطنين الأجانب، حسبما كشف تقرير حديث صادر عن صحيفة Tagesspiegel.

وفقًا للتقرير، لجأ العديد من المهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا إلى منتديات ومجموعات فيسبوك مختلفة للحصول على المشورة. ثم تم إرسال رسائل خاصة إليهم من قبل متخصص في تكنولوجيا المعلومات. وعرض عليهم موعدًا مقابل 40 إلى 100 يورو.

ومع ذلك، يتأثر النظام بنقص الموظفين والخدمات الرقمية، فضلاً عن التدفق المتزايد للأشخاص إلى البلاد. وبالتالي، حتى أولئك الذين لديهم أمور عاجلة يجدون صعوبة في الحصول على موعد.

وكما أوضح موقع I Am Expat Germany، في بعض الحالات. يقف بعض الأشخاص أيضًا في طوابير طوال الليل للحصول على موعد للحصول على تأشيرة. ولكن يتم رفضهم إذا كان تاريخ انتهاء صلاحية وثيقتهم أكثر من أسبوع، حيث لا تعتبر حالة عاجلة.

مع الأخذ في الاعتبار مثل هذه “المشاكل” في النظام، قرر متخصص تكنولوجيا المعلومات. والذي تم تعريفه فقط باسم “T”، استخدام مهاراته في البرمجة للتلاعب بالنظام والوصول إلى خانات المواعيد قبل أن تصبح متاحة لعامة الناس.

وفقًا لموقع I Am Expat Germany، فإن هذه ليست الحالة الوحيدة، حيث تستمر السوق السوداء للمواعيد في الازدهار. حيث يقدم أشخاص آخرون خدمات مماثلة على منصات مختلفة. علاوة على ذلك، تم التأكيد على أن موقعين على الويب يقدمان أيضًا هذه الخدمات علنًا مقابل رسوم قدرها 50 يورو.