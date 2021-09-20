اختفاء فتاة في أمريكا.. FBI يكشف تفاصيل جديدة ويصنف خطيبها بـ”الشخصية المهمة”

كشف أمن “FBI”، أن الطب الشرعي لم يؤكد 100 بالمائة أن الجثة التي تم العثور عليها تعود لصانعة المحتوى “غابي”. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالية، في ندوة صحفية، أن عائلتها، تعلم بهذه القضية. في حين يبقى صديقها بريان لوندري في حالة اختفاء الى حد الآن.

للإشارة، تم العثور، أمس الأحد، على جثة مجهولة، رُجّح انها تعود للفتاة ذات 22 سنة “غابريال بيتيتو” في حديقة الملاهي “وايومينغ”. ومن جهتها، أطلقت السلطات الأمريكية عملية بحث معمقة للعثور على الفتاة التي اختفت منذ 11 سبتمبر بعد أن كانت مع صديقها.

وأكدت، المصالح الأمنية، أن سبب الوفاة لم يتم تحديده لحد الآن، والطب الشرعي يواصل مهمته لتحديد هوية الجثة. وعن صديق الفتاة، البالغ “23 سنة” فإن الأمن صنفه ضمن الشخصية المهمة بالقضية، لأنه عاد يوم الفاتح من سبتمبر دون صديقته غابريال. وتقوم الشرطة ومكتب التحقيقات بالبحث عنه، وتقول أسرته من جهتها، إنها لم تره منذ الثلاثاء الماضي.

وكان لوندري يقوم برحلة برية مع خطيبته عبر عدة ولايات، باستعمال مركبة من نوع “فان”،قبل أن تختفي خطيبته غابي بيتيتو. وقال محامو عائلة بيتيتو، في بيان،نشره موقع “أن بي سي نيوز”،إن “بريان لوندري ليس مفقودا، إنه مختبئ، وغابي هي المفقودة”.

وأثارت القضية تعاطفًا كبيرًا في أرجاء الولايات المتحدة، أين تلقت الشرطة مئات الاتصالات أثناء التحقيق.

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