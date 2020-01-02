اختفاء منصب نائب وزير الدفاع وحقائب وزارية جديدة في الحكومة

بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة الوزير عبد العزيز جراد، تبين أن أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون، قد تميزت ببعث وزارات ووزارات منتدبة جديدة.

كما تميزت الحكومة الجديدة باختفاء حقيبة نائب وزير الدفاع الوطني، التي كان يحملها الراحل الفريق أحمد قايد صالح.

ومن بين الوزارات أو الوزارات المنتدبة المستحدثة، حقائب قديمة بُعثت من جديد، أو جديدة كلية.

ومن الوزارات التي جرى بعثها من جديد، بعد إلغائها في تعديلات حكومية سابقة، الوزارة المنتدبة للاستشراف، التي عاد إليها بشير مصيطفى، إلى جانب وزارة منتدبة مكلفة بالجالية.

أما بشأن الحقائب الوزارية المستحدثة فنجد الوزارة المنتدبة المكلفة بالفلاحة الصحراوية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، وأخرى منتدبة مكلفة بالصناعة الصيدلانية.

كما جرى استحداث وزارتين منتدبتين مكلفتين بالبيئة وبالبيئة الصحراوية، وأخرى مكلفة بالحاضنات، وأخريين مكلفتين بالصناعة السينيماتوغرافية والإنتاج الثقافي.

وبالنسبة لقطاع الرياضة، فقد جرى استحداث وزارة منتدبة مكلفة برياضة النخبة، أسندت مهامها للبطل الأولمبي نور الدين مرسلي.

وفي مجال الصحة، تم استحداث حقيبة جديدة تمثلت في وزارة منتدبة مكلفة بالصناعة الصيدلانية.