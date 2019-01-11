اختفـــــاء 200 جنـــــــدي مالــــــــي فــــي كنـــــدا !

اختفى 200 جندي من الحرس الرئاسي المالي بعد وصولهم إلى كندا في نوفمبر الماضي، للتدرب على فنون محاربة الإرهاب.
فيما رجحت وسائل إعلام محلية في مالي أن الجنود لاذوا بالفرار خشية العودة إلى مالي بعد نهاية التدريبات التي يخضعون لها في كندا.
وقالت مصادر محلية إنّ السلطات أطلقت في مالي عملية بحث موسعة عن الجنود الذين مر على اختفائهم عدة أسابيع وسط تعتيم إعلامي شديد.
وذكرت المصادر أن الحكومة المالية طلبت من كندا «التعاون معها وترحيل هؤلاء الجنود إلى بلدهم الأصلي»، ملوحة بإلغاء أي تحالف عسكري مع كندا في حال رفض الأخيرة التعاون.
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