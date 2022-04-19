إنقاذ 3 أفراد من عائلة واحدة من اختناق بالغاز بعين الترك في وهران

انقذت عناصر من الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعبن الترك بوهران 3 أفراد من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق إثر استنشاقهم للغاز.

وتتكون العائلة من 3 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 40 سنة، اثنين من جنس أنثى وطفل كانوا يعانون بمسكنهم العائلي بحي العقيد عباس من ضيق شديد في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية قبل تحويلهم على جناح السرعة نحو مستشفى مجبر تامي بعين الترك.

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تمكن أعوان الرقابة للجنة الصحة والنظافة العمومية، من حجز كميات كبيرة من أحشاء البقر المتعفن والذي تنبعث منه رائحة جد كريهة. كما تم العثور –حسب منشور منظمة حماية المستهلك- في المكان على ماء حفظ الجثث.

وحسب المنظمة، فإن كمية المحجوزات بلغت 3 طن من أحشاء البقر مع تعفن ورائحة كريهة. كما تمت العملية برفقة مندوبية سيدي البشير ومصالح البيطرة والأمن الحضري الأول لأمن ولاية وهران، لسوق الخضر والفواكه المدينة الجديدة. في غياب ممثلي مديرية التجارة.

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيق بمعسكر، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك. وقدرت كمية المحجوزات، بـ05 قناطير و20 كلغ. كما جاءت العملية على إثر عملية تفتيش لمركبة نفعية بحاجز أمني بالمدخل الغربي للمدينة. فبعد قيام عناصر الشرطة، بعملية المراقبة الأمنية و الإدارية للمركبة. تم العثور بالمقاعد الخلفية والصندوق الخلفي للمركبة على اللحوم البيضاء. و التي قدرت إجمالا بـنحو 05 قناطير و 20 كلغ دون مراعاة شروط التخزين والنظافة. وبعد معاينة اللحوم من قبل الطبيب البيطري أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري نتيجة انعدام شروط النظافة والصحة. ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع المصالح المختصة محليا. وتم إتلافها. فيما تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سق، بتقرير إخباري.

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